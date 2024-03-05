Россиянка раскритиковала надписи на английском языке в новой школе программирования

Жительницу Белгорода возмутили надписи на английском языке в еще не открывшейся школе программирования. Об этом сообщает портал Go31.

В ближайшее время в Белгороде должно состоятся открытие «Школы 21» — бесплатной школы, в которой взрослых будут обучать программированию. На днях в соцсетях были опубликованы фотографии здания и интерьеров, однако не всем горожанам понравились дизайнерские решения. Увидев снимки, одна из местных жительниц удивилась обилию надписей на английском языке.

«90% надписей внутри помещений, фото которых вы разместили, написаны на английском языке. Как так? Мы ведь живем в России, и родной язык совсем не английский», — пояснила она свою претензию.

В ответ на замечание министр цифрового развития области Сергей Четвериков сообщил, что между английским языком и языком программирования есть непосредственное родство и в IT-сфере просто нельзя работать без знания иностранного.

«Программирование – это глобальная, а не локальная деятельность. Английский язык разрушает коммуникационные барьеры программистов разных стран», — отметил министр.

Ранее краснодарские депутаты запретили использовать иностранный язык на городских вывесках.