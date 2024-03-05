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Россиянка раскритиковала надписи на английском языке в новой школе программирования

Белгородка возмутилась надписями на английском языке в школе программирования

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Школа 21 | Белгород/VK

Жительницу Белгорода возмутили надписи на английском языке в еще не открывшейся школе программирования. Об этом сообщает портал Go31.

В ближайшее время в Белгороде должно состоятся открытие «Школы 21» — бесплатной школы, в которой взрослых будут обучать программированию. На днях в соцсетях были опубликованы фотографии здания и интерьеров, однако не всем горожанам понравились дизайнерские решения. Увидев снимки, одна из местных жительниц удивилась обилию надписей на английском языке.

«90% надписей внутри помещений, фото которых вы разместили, написаны на английском языке. Как так? Мы ведь живем в России, и родной язык совсем не английский», — пояснила она свою претензию.

В ответ на замечание министр цифрового развития области Сергей Четвериков сообщил, что между английским языком и языком программирования есть непосредственное родство и в IT-сфере просто нельзя работать без знания иностранного.

«Программирование – это глобальная, а не локальная деятельность. Английский язык разрушает коммуникационные барьеры программистов разных стран», — отметил министр.

Ранее краснодарские депутаты запретили использовать иностранный язык на городских вывесках.

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