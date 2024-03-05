Итальянская актриса Орнелла Мути призвала россиян гордиться своими талантами

Чтобы построить сильную индустрию моды, нужно гордиться своими талантами, отечественными дизайнерами, а не ориентироваться на Запад. Об этом во время брифинга с журналистами, который состоялся в рамках Московской недели моды, заявила гостья мероприятия, итальянская актриса Орнелла Мути. Ее цитирует Теlegram-канал Московской недели моды.

«В России есть столько талантов, особенно когда речь заходит о моде. Очень важно, чтобы их аудитория их поддерживала, а медиа — освещали. Следить нужно не только за парижской и итальянской модой, но и гордиться своей собственной модой, чтобы она набрала достаточный размах», — сказала актриса.

Гостья Московской недели моды отметила, что ей понравились работы российских дизайнеров, представленные на показах. Актриса призналась, что с удовольствие носит платья Ульяны Сергеенко.

Ранее сообщалось, что дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды.