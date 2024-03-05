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Россиянам рассказали, можно ли защитить свои данные от утечки

Аналитик Городилова: россияне не смогут защитить свои данные от утечки

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Пользователи не смогут на 100% предотвратить слив своих персональных данных, однако, некоторые советы помогут обезопасить себя в случае утечки. Об этом kp.ru рассказала младший аналитик Threat Intelligence компании F.A.С.С.T. Дарья Городилова.

Так, она рекомендует создавать только надежные, сложные пароли, которые не получится взломать или подобрать. Там, где есть возможность защитить свой аккаунт многофакторной аутентификацией, важно использовать ее, советует эксперт.

Аналитик не советует указывать свой корпоративный электронный адрес на сторонних ресурсах, чтобы не подвергать опасности компанию и коллег. В своем профиле не стоит указывать дополнительную информацию о себе, чтобы у мошенников не было углубленных знаний о вас и ваших близких в случае взлома, добавила Городилова.

На разных сайтах и форумах лучше использовать разные никнеймы, чтобы злоумышленники не смогли сопоставить данные по других базам. Для регистрации на сайтах можно использовать специально созданные email-адреса и отдельный номер телефона, чтобы реальные личные данные не попали в утечки, заключила она.

В конце февраля заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что в 2024 году из-за крупного инцидента в сеть утекли более 500 млн записей о россиянах. По его словам, в текущем году резко увеличилось количество случаев компрометации данных, при этом объем таких утечек уменьшился по сравнению с 2023 и 2022 годами.

Ранее в ЦБ выразили беспокойство о передаваемых данных банками.

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