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В Госдуме пообещали обсудить запрет выплачивать иноагентам гонорары по авторским правам

В Госдуме обсудят запрет иноагентам на выплату гонораров по авторским правам

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Нина Зотина/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в парламенте планируют рассмотреть инициативу о запрете выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Предложение о введении запрета озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин, и Пискарев поддержал его. Он напомнил, что некоторые уехавшие за границу иноагенты тратят свои гонорары на финансирование антироссийской деятельности, а также на поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ).

«После завершения региональной недели обсудим данную инициативу с коллегами из других профильных комитетов. Считаю ее правильной», — заявил парламентарий.

До этого предложение Володина пообещали рассмотреть в комитете Госдумы по культуре. В разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Елена Драпеко высказала мнение, что каждый случай с иноагентом следует рассматривать в отдельности.

Ранее в Госдуме заявили, что иноагенты лишатся до 80% доходов из-за закона о рекламе.

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