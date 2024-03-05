Акула напала на ребенка на популярном пляже

На гавайском острова Оаху акула напала на школьницу на пляже, ребенку потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел на пляже популярного курорта на Гавайях, 11-летняя девочка пострадала от нападения акулы. Ребенка с раной ноги доставили в медицинское учреждение, укус оказался неглубоким, от госпитализации семья отказалась.

По данным местных властей, на ребенка могла напасть небольшая рифовая акула, которую видели в воде отдыхающие.

Ранее в США мужчина поймал акулу голыми руками.