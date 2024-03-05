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Акула напала на ребенка на популярном пляже

Fox News: на Гавайях рифовая акула напала на ребенка

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Shutterstock

На гавайском острова Оаху акула напала на школьницу на пляже, ребенку потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел на пляже популярного курорта на Гавайях, 11-летняя девочка пострадала от нападения акулы. Ребенка с раной ноги доставили в медицинское учреждение, укус оказался неглубоким, от госпитализации семья отказалась.

По данным местных властей, на ребенка могла напасть небольшая рифовая акула, которую видели в воде отдыхающие.

Ранее в США мужчина поймал акулу голыми руками.

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