Лифт с пассажирами рухнул в многоэтажке в Петербурге

На юге Петербурга сорвался лифт со взрослыми и детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Новгородской в Шушарах, кабина лифта со взрослыми и детьми рухнула в шахту. По предварительной информации, лифт упал из-за перегруза, в него одновременно вошли 14 человек.

По данным «78.ru», на месте работают экстренные службы, двум пассажирам потребовалась медицинская помощь, один из жителей многоэтажки при падении лифта травмировал колено. Состояние и травмы других пострадавших уточняются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в многоэтажном доме Сургута лифт с пассажиром рухнул вниз и пролетел 16 этажей.