В Петербурге ребенок засунул руку в блендер и едва не лишился кисти

Врачи клиники Педиатрического университета Петербурга по частям собрали руку ребенка, который травмировал кисть блендером. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел на кухне общежития во Фрунзенском районе Петербурга, 10-летний школьник засунул руку в блендер и сильно травмировал кисть.

Мальчика доставили в клинику педиатрического университета, в ходе обследования медики установили, что ребенок сильно повредил локтевую и лучевую артерии и нервы, а также сухожилия, мышцы и сгибатели нескольких пальцев. Чтобы восстановить нормальную анатомию конечности, потребовалось сложное хирургическое вмешательство.

«Удалось восстановить кровоснабжение кисти. Медики сшили поврежденные нервы и сухожилия, вправили подвывих среднезапястного сустава», — сообщили в медицинском учреждении.

Операция длилась 10 часов, пациент еще находится в отделении реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

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