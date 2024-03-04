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Полиция пока не подтвердила, что в больнице в Ахене захватили заложников

В немецкой больнице, где якобы взяли заложников, произошло задымление

В пресс-службе полиции немецкого Ахена произошло задымление по вине проникшей в здание женщины. Об этом сообщает РИА Новости.

В полиции подчеркнули, что в больнице произошло задымление. В правоохранительных органах отметили, что главной подозреваемой является женщина.

Спикер полиции Ахена не исключила, что речь идет о поджигании пиротехники в помещении, но сослалась на то, что на текущий момент полной картины случившегося нет и расследование на месте событий продолжается.

До этого немецкая газета Bild, ссылаясь на полицию, утверждала, что мужчина, предположительно, захватил нескольких заложников в больнице германского города Ахен.

Как сообщает издание, силовики оцепили медицинское учреждение на юго-западе города, в котором, по предварительным данным, находился вооруженный мужчина. По информации газеты, злоумышленник угрожал нескольким людям, находящимся в больнице. О требованиях захватчика не сообщалось.

Ранее на фабрике в Турции в заложники захватили семь человек.

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