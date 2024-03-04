Кабмин утвердил правила выплат в случае ранения детей близ зоны СВО

Российское правительство утвердило правила предоставления выплаты в том случае, когда ребенок получает ранение вблизи зоны специальной военной операции. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что мера будет распространена на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. При этом выплата составит 100 тысяч рублей и в случае увечий ребенка будет переведена родителям.

До этого сообщалось, что правительство России поддержало законопроект о выплате сразу двух пенсий детям-инвалидам, потерявшим родителя в период его прохождения военной службы, пребывания в добровольческом формировании или при исполнении иных обязанностей военной службы. Речь идет о пенсии по потере кормильца и социальной пенсии по инвалидности (или страховой пенсии по инвалидности).

Некоторое время назад также стало известно, что правительство России выделит более 4 млрд рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников в рамках специальной военной операции.

Ранее в ЕР предложили освободить от срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО.