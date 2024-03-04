Четыре германских НПО включены в перечень нежелательных в России

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в перечень нежелательных организаций четыре германские неправительственные организации (НПО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde («Германское общество изучения Восточной Европы»), ФРГ... Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. (Friedrich Ebert Stiftung, «Зарегистрированный Союз Фонд имени Фридриха Эберта») (Германия)... XZ gGmbH, ФРГ... OWEN – Mobile Akademie für Geschlechterdemokratie e.V. («Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества»), ФРГ», — говорится в перечне.

До этого Минюст России включил в перечень нежелательных организаций немецкий «Форум гражданского общества Россия (организация признана в РФ нежелательной) – ЕС» и британский «Институт государственного управления» (организация признана в РФ нежелательной).

Эти организации были включены в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых «признана нежелательной на территории Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что в России могут расширить перечень нежелательных организаций.