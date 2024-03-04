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Названы альтернативы продуктам, приводящим к набору веса

Врач Тананакина: сладости и жирную пищу можно заменить на фрукты и белок

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Сладости, а также жирная и жареная пища способствуют быстрому набору веса. Их можно заменить на фрукты и продукты, богатые белком. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Правильный рацион для похудения в свою очередь должен быть сбалансированным и содержать все необходимые питательные вещества. Основой рациона должны быть белки, то есть мясо, рыба, яйца и полезные жиры — это орехи, авокадо. Включите в питание цельнозерновые продукты — хлебцы, отруби, а также фрукты и овощи», — рассказала врач.

Что касается напитков, по ее словам, стоит отдать предпочтение негазированной воде.

До этого Тананакина предупреждала, что лишний вес чреват целым рядом последствий, в том числе развитием сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, есть риск возникновения диабета, ожирения и артрита.

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