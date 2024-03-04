Диетолог назвала полезной замену полноценного обеда на десерт

Содержащие сахар продукты иногда могут стать заменой обеду – это будет не вредно, а даже полезно для организма, так как «разгружает» желудочно-кишечный тракт, считает диетолог Полина Журавлева. Такие продукты могут избавить от чувства голода, но часто к такому варианту прибегать не стоит, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Замена обеда на десерт – хорошо для организма. Вы не голодны и, по сути, разгрузили ЖКТ, – считает Журавлева. – Зачастую мы не думаем о том, сколько сахара потребляем в сутки. Ведь во многих продуктах его немало, а мы этого можем даже не знать. Главное помнить о нормах – не более шести ложек сахара в день или 30 граммов».

Съесть что-то сладкое можно и в случае сильного эмоционального стресса – уровень глюкозы в этом случае падает, и его можно быстро поднять, добавила диетолог.

В целом Журавлева не рекомендует полностью отказываться от сахара, подчеркивая, что все зависит от его количества. В малых дозах сахар может обеспечить организм необходимой энергией, а в больших стать смертельно опасным продуктом.

Переизбыток сахара в организме грозит не только диабетом, но и повышением уровня холестерина. Также он способствует появлению лишнего веса и целлюлита, поэтому злоупотреблять сладким нельзя, заключила диетолог.

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