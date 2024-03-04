Врач рассказала, к каким последствиям для здоровья приводит лишний вес

Лишний вес чреват целым рядом последствий, в том числе развитием онкологических заболеваний. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Опасности лишнего веса включают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, артрита, а также повышенный риск развития рака. Особенно опасен лишний вес в возрасте после 40 лет», — рассказала специалист.

Среди признаков лишнего веса, по ее словам, большой объем талии, одышка при физических нагрузках, а также повышенное давление.

До этого Тананакина предупреждала, что быстрое похудение может иметь негативные последствия для здоровья. При стремительном снижении веса, по ее словам, организм не получает достаточного количества витаминов, минералов и других полезных веществ.

Старший инструктор-методист отделения физиотерапии АО «Медицина» Кирилл Антонов ранее отмечал, что желающим привести фигуру в порядок к купальному сезону стоит заложить на эту цель три-четыре месяца, чтобы избежать стресса для организма.