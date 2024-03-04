Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка с отравлением домашними грибами попала в больницу

В Петербурге пенсионерка отравилась грибами от подруги и оказалась в больнице

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В Санкт-Петербурге 87-летняя местная жительница попала в больницу с сильным отравлением, предварительно употребив гостинец от подруги. Об этом сообщает издание «Мойка78».

Пенсионерка вызвала медиков 3 марта в квартиру на проспект Металлистов. Женщина рассказала, что на завтрак она съела грибы домашней консервации, подаренные подругой.

Петербурженку госпитализировали в отделение токсикологии одной из городских больниц, она находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее российские врачи спасли мужчину, который отравился ложными опятами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами