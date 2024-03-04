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Блогер Гасанханова рассказала, как проверить, не прогуливает ли ребенок школу

Блогер Гасанханова подготовила новую инструкцию по пользованию онлайн-сервисами

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Блогер Наташа Гасанханова познакомилась с социальными сервисами, которые позволяют следить за успеваемостью детей и записывать их в различные секции. Новый выпуск авторского проекта «Социальные лайфхаки» ведущая посвятила онлайн-ресурсам, предназначенным для родителей и их детей.

Проект «Социальные лайфхаки» рассказывает о цифровых сервисах, делающим жизнь россиян проще и удобнее.

Вместе с цифровым котом Пикселем Наташа Гасанханова приходит в гости к героям своих роликов и помогает им разобраться в сложных ситуациях, пошагово объясняя, как та или иная задача решается через интернет.

Третий по счету выпуск «Социальных лайфхаков» адресован родителям, еще не использующим возможности онлайн-сервисов. Блогер объясняет, как записать ребенка в детский сад или в кружок на портале Госуслуг, где проследить за оценками школьника и проверить, не прогуливает ли он уроки.

Автор проекта подчеркивает, что электронные обращения невозможно потерять, про них не забудут сотрудники госорганов, а обрабатывать их намного удобнее, чем традиционные бумажные заявления.

Для старшеклассников блогер подготовила инструкцию о подаче онлайн заявления на поступление в институт.

Цикл предусматривает 8 роликов, посвященных самым разным цифровым сервисам, созданным государством для россиян. Из них можно узнать о том, как оформить пенсию и вызвать социального работника, записаться на прием к врачу или даже получить консультацию телемедика — и все это не покидая квартиры.

Посмотреть выпуски «Социальных лайфхаков» можно в аккаунтах Наташи Гасанхановой в Telegram и «ВКонтакте».

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