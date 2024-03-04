Россия стала лидером по числу туристов в Шри-Ланке

В феврале Россия стала лидером по числу побывавших в Шри-Ланке туристов. Об этом со ссылкой на данные ланкийского Управления по развитию туризма (SLTDA) сообщает ТАСС.

В течение месяца островное государство с целью отдыха посетили более 30 тысяч россиян, что составило 15% от общего количества иностранных туристов. На втором месте в феврале оказались индийцы (14%), вслед за ними — англичане (9%).

SLTDA приводит и годовую статистику. Так, в 2023 году количество российских туристов в Шри-Ланке выросло более чем вдвое — с 91 272 человек в 2022 году до 197 498 человек. Это стало возможным благодаря прямым авиарейсам, удобным стыковочным вариантам, а также активности российских туроператоров.

Всего в 2023 году Шри-Ланку посетили свыше 1,4 млн человек, что стало самым лучшим результатом туристической отрасли островного государства после начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Местные власти ожидают, что в 2024 году турпоток достигнет 3 млн человек.

25 февраля Шри-Ланка решила ужесточить визовый режим для россиян, но дала задний ход.

21 февраля россиян на Шри-Ланке призвали использовать спреи от комаров, чтобы не заразиться вирусом денге.

Ранее Шри-Ланка заплатила за иранскую нефть чаем.