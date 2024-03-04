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Аргентинцу по ошибке сделали вазэктомию

Oddity Central: в Аргентине врачи по ошибке сделали пациенту вазэктомию

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Telefe Noticias

В Аргентине врачи случайно сделали мужчине вазэктомию, пишет Oddity Central. Как рассказал сам пациент, он ложился на операцию на желчном пузыре.

Хорхе Басето рассказал, что лег в больницу, потому что ему нужна была операция на желчном пузыре. За сутки до процедуры он узнал, что врачи перенесли ее на день, не объяснив причины. После того как аргентинец очнулся от наркоза, к нему подошел доктор и сообщил, что вазэктомия прошла успешно.

Басето вспоминает, что в тот момент подумал, что ему послышалось. Однако в словах медика не было ошибки. Позже выяснилось, что в клинике перепутали пациентов, но вместо того, чтобы начать разбирательство, персонал больницы стал скидывать вину друг на друга.

«Это очень странно. В моей карте написано «желчный пузырь», — удивляется Хорхе.

Теперь аргентинец планирует подать в суд на клинику. Несмотря на то, что у него уже есть двое детей, 46-летний мужчина планировал завести ребенка с новой женой. Врачи уверяют, что это все еще возможно сделать с помощью искусственного оплодотворения.

«Не понимаю, как можно было допустить такую ошибку», — сокрушается Хорхе.

Ранее сообщалось, что ученые приступили к испытаниям на добровольцах противозачаточных таблеток для мужчин.

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