Устроившему пожар в клубе в Костроме военному запросили 16 лет колонии

Прокурор запросил 16 лет колонии сержанту Александру Ионкину, который устроил пожар в клубе Костромы. Об этом пишет ТАСС.

По материалам дела, подсудимый настаивает, что трагедия в Костроме произошла из-за того, что в заведении толкнули его девушку. Адвокат поддержал позицию своего военного и заявил, что Ионкин не согласен с классификацией вменяемого ему преступления.

Ионкину вменяется ущерб на общую сумму около 68 млн рублей, а сумма заявленных к нему гражданских исков от 46 потерпевших составляет около 52,5 млн рублей. Прокурор попросил суд удовлетворить эти иски на сумму 1 млн рублей каждому потерпевшему.

В ночь на 5 ноября 2022 года произошел пожар в ночном клубе «Полигон». Инцидент не пережили 13 человек, еще девять получили травмы. Уточнялось, что возгорание возникло по вине вернувшегося с Украины Ионкина, который был сильно пьян и несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы.

10 ноября стало известно, что Басманный суд Москвы отправил владельца клуба Ихтияра Мирзоева под стражу. Его помощница Марина Щелокова позднее заявляла, что депутат готов, несмотря на арест, оказать финансовую помощь семьям пострадавших.

Уточнялось, что компания «Империя» организовывала работу сгоревшего клуба «Полигон». Как следует из показаний Мирзоева, он не имеет отношения к деятельности «Империи», просто сдавал ей в аренду помещения.

Ранее в Московской области загорелся автосервис.