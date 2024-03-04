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В Казахстане после землетрясения сохраняется угроза повторных афтершоков

В Алма-Ате после землетрясения могут повториться подземные толчки

После землетрясения в Алма-Ате сохраняется угроза повторных афтершоков, подземные толчки могут повториться. Об этом заявил начальник департамента по ЧС Алма-Аты Нурлан Атыгаев, передает ТАСС.

«Сохраняется угроза повторных афтершоков. Данные о произошедшем землетрясении обрабатываются», — сказал он.

Атыгаев призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, находиться в пунктах приема населения.

«Разрушений не зафиксировано», — добавил глава департамента по ЧС.

4 марта в Алма-Ате произошло землетрясение. Эпицентр сейсмического явления находился в 31 км к югу от города. Его магнитуда составила 6,1. Жители города рассказали, что ощутили сильные толчки, после чего сработала сирена оповещения.

Также землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Киргизии. Эпицентр подземных толчков находился в 190 километрах от Бишкека.

Ранее в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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