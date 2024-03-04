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Названы способы, которые помогут побороть весеннюю хандру

Психолог Хакимов: прогулки с друзьями помогут побороть весеннюю хандру

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Freepik.com

После продолжительной зимы люди могут испытывать усталость, подавленность и плохое настроение, что является проявлением сезонной хандры. О том, как справиться с этим состоянием, «Москве 24» рассказал специалист столичной службы психологической помощи Денис Хакимов.

Так, он рекомендует чаще гулять на свежем воздухе, включать в свой распорядок дня занятия спортом, правильно питаться и отказаться от вредных привычек. Кроме того, справиться с негативными состояниями поможет здоровый сон и полноценный отдых. В выходные эксперт советует заниматься делами, которые подарят положительные эмоции и впечатления. Например, встречаться с друзьями, заниматься творчеством, медитацией или йогой.

«После зимы у организма не хватает ресурсов. Из-за этого появляются усталость и эмоциональное напряжение, снижается концентрация, возникают нарушения сна и пищевого поведения. Такое состояние свойственно практически всем, но проявляться оно может в разной степени и с разной интенсивностью в зависимости от возраста и ментальных особенностей человека, а также усиливать имеющиеся психологические трудности», — заключил Хакимов.

Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова до этого говорила, что в весенний период свой рацион питания важно менять на более легкий и включать туда рыбу вместо тяжелого мяса, а также овощные салаты. Она рекомендует потреблять больше зелени, овощей и фруктов, в которых содержится большое количество витаминов, необходимых для перестройки организма на новое время года.

Ранее врач рассказал, как защититься от простуды ранней весной.

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