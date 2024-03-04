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Повреждение коммуникационных кабелей в Красном море сократило интернет трафик

HGC: повреждение коммуникационных кабелей в Красном море сократило трафик на 25%

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Shutterstock

Повреждение международных коммуникационных подводных кабеля в Красном море ограничило трафик на 25%. Об этом сообщил гонконгский оператор HGC Global Communications Limited, передает ТАСС.

По данным компании, поставляющей интернет-услуги, были повреждены четыре из пятнадцати кабелей Seacom, TGN, AAE-1, EIG, которые связывают Азию, Европу и Африку.

В HGC заявили, что в связи с этим разработали план перенаправления информационного потока в Европу через Китай и США.

27 февраля сообщалось, что четыре подводных кабеля связи в Красном море были повреждены в результате атаки хуситов из движения «Ансар Аллах». Это вызвало серьезные нарушения интернет-коммуникаций между Европой и Азией, причем наиболее пострадали страны Персидского залива и Индия.

По данным The Wall Street Journal, стоимость страхования судов, занимающихся прокладкой подводных кабелей связи вблизи Йемена, резко выросла из-за этой атаки.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.

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