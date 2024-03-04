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Пенсионерка из Петербурга осталась без жилья и отдала мошенникам более 21 млн рублей

В Петербурге пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 21 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Во Фрунзенском районе Петербурга пожилая женщина поверила мошенникам, продала квартиру и перевела им все вырученные от сделки деньги. Об этом сообщает пресс служба ГУ МВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 73-летняя жительница СНТ «Отрадное», пожилая женщина рассказала, что с ноября 2023 года она общалась по телефону с неизвестными.

Аферисты сообщили пенсионерке, что ее недвижимостью пытаются завладеть злоумышленники, они убедили женщину продать квартиру, а вырученные деньги в сумме свыше 21 миллиона рублей перевести на «безопасный» счет, получив деньги мошенники исчезли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана россиян, связанную с налогами.

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