РЖД рассказали о работе поездов после инцидента на ж/д мосту в Самарской области

Из-за подрыва опоры железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

По данным компании, в инциденте никто не пострадал.

Пока задерживаются пять поездов: из Москвы в Орск и два — в Самару, а также два поезда из Сызрани в Мирную и Самару. Также ожидаются изменения в расписании движения пригородных поездов, отметили в РЖД.

В оперативных службах заявили ТАСС, что детонация взрывного устройства стала причиной повреждения железнодорожного моста. По словам очевидцев, неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск. По словам источников, звук, похожий на взрыв, раздался около 6:15 по местному времени (5:15 мск). В районной Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили РИА Новости, что на ж/д перегоне произошел «хлопок».

Ранее в машине на въезде в Крым нашли взрывное устройство.