Площадь природных пожаров на юге Приморья выросла еще на 1000 гектаров

Площадь природных пожаров на юге Приморского края в течение дня увеличилась с 3,8 тысячи гектаров до 4,9 тысячи гектаров, зафиксированы три очага пожаров. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального министерства гражданской обороны и чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что один пожар площадью около 3 тысяч гектаров проходит в районе населенного пункта Хасан, его удалось локализовать. Второй пожар площадью 1,8 тысячи гектаров действует в районе Гвоздево. Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет.

В минувшие выходные масштабные природные пожары зафиксировали в Хасанском округе на юге Приморья. Краевой оперштаб увеличил силы и средства по локализации огня в три раза. Помимо краевых пожарных были задействованы силы КГУ «Лесоохрана» и «Земля леопарда».

В пресс-службе национального парка «Земля леопарда» рассказали, что огонь распространился из-за шквалистого ветра, однако благодаря упорной работе госинспекторов пал был локализован.

Ранее в Приморье впервые произошел огненный смерч.