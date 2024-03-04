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Годовалый ребенок отравился насваем в Петербурге

РЕН ТВ: в Петербурге годовалый ребенок отравился насваем родителей

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Шушарах годовалый ребенок попал в больницу с отравлением, девочка съела жевательный табак родителей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на юге Петербурга, в медицинское учреждение была доставлена годовалая девочка с острым отравлением и воспалением желудка. Как установили полицейские, пострадавшая проглотила насвай — смесь табака с известью и пометом животных, запрещенную к продаже.

Жевательный табак держали дома ее родители, в отношении отца и матери пострадавшей составлены протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей и нарушении правил въезда в Россию, они задержаны.

Состояние девочки оценивается как тяжелое, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее трехлетний ребенок впал в кому после отравления уксусом.

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