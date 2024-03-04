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На подконтрольной Украине части Херсонской области поврежден критический объект

Прокудин: в Херсонской области поврежден критический объект

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Телеграм-канал «Максим Козицкий/Львовская ОВА»

Объект критической инфраструктуры поврежден на подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что поврежденный объект критической инфраструктуры находится в одном из населенных пунктов на подконтрольной украинским властям части Херсонской области, но других подробностей приводить не стал.

Ранее сообщалось, что повреждение получил инфраструктурный объект, расположенный в поселке Великий Бурлук в Харьковской области.

29 февраля сообщалось, что в подконтрольном Украине городе Херсоне также получил повреждения объект критической инфраструктуры.

Утром 28 февраля в подконтрольной украинским властям части Запорожской области зафиксировали повреждение объекта инфраструктуры. Глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров рассказал, что сооружение получило ущерб в результате взрывов. Тем не менее о каком именно инфраструктурном объекте идет речь, чиновник не уточнил.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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