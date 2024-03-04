У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По имеющимся сведениям, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Толчки наблюдались на расстоянии 224 км от расположенного на острове Суматра города Бенкулу.

Данных о пострадавших и разрушениях от стихийного бедствия не поступало. Также не объявлялась угроза цунами.

Ранее сообщалось, что сотрудники Немецкого исследовательского центра геологических наук (GFZ) зафиксировали землетрясение у берегов Аляски. Магнитуда подземных толчков составила 5,3. Очаг землетрясения располагался на глубине 26 км.

27 февраля на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6. По данным национального Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зафиксировали в провинции Чанаккале.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.