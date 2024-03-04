Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Галапагосском архипелаге начал извергаться вулкан

Reuters: вулкан начал извергаться на одном из Галапагосских островов

close
100%
Giuseppe Di Stefano & Marco Restivo/Etna Walk/Reuters

Вулкан Ла Кумбре на острове Фернандина, входящем в Галапагосский архипелаг, начал извергаться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора.

В сообщении указано, что непосредственной опасности для людей не было, поскольку остров, на котором расположен вулкан, необитаем.

«Выбросы газа и тепловые аномалии были обнаружены с помощью спутниковых систем», — отметили в ведомстве, добавив, что извержение никак не повлияет на туризм на островах.

Ла Кумбре — один из многочисленных действующих вулканов на Галапагосских островах, которые находятся почти в 1 тыс. км от материковой части Эквадора. Последний раз вулкан извергался в 2020 году. По словам властей, новое извержение, вероятно, более масштабное, чем ранее зарегистрированные.

На прошлой неделе сообщалось, что исследователи из Океанического института Шмидта в США обнаружили несколько подводных вулканов у берегов Перу и Чили.

Ранее ученые определили мощнейшее извержение вулкана в истории человечества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами