На Галапагосском архипелаге начал извергаться вулкан

Вулкан Ла Кумбре на острове Фернандина, входящем в Галапагосский архипелаг, начал извергаться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора.

В сообщении указано, что непосредственной опасности для людей не было, поскольку остров, на котором расположен вулкан, необитаем.

«Выбросы газа и тепловые аномалии были обнаружены с помощью спутниковых систем», — отметили в ведомстве, добавив, что извержение никак не повлияет на туризм на островах.

Ла Кумбре — один из многочисленных действующих вулканов на Галапагосских островах, которые находятся почти в 1 тыс. км от материковой части Эквадора. Последний раз вулкан извергался в 2020 году. По словам властей, новое извержение, вероятно, более масштабное, чем ранее зарегистрированные.

На прошлой неделе сообщалось, что исследователи из Океанического института Шмидта в США обнаружили несколько подводных вулканов у берегов Перу и Чили.

Ранее ученые определили мощнейшее извержение вулкана в истории человечества.