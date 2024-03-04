Врачи рассказали, как спланировать свой рацион по принципу гарвардской тарелки

Термин «линейка здоровых продуктов» не употребляется учеными, поскольку он не имеет законодательной основы, это скорее маркетинговый ход, направленный на продвижение товара. Об этом рассказала газете «Известия» эксперт по эндокринологии и диетологии из Клиники лечебного питания, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юргита Вараева.

Эксперт добавила, что в научном и правовом поле используется термин «здоровое питание».

По мнению диетологов, не существует вредной еды в принципе, если подходить к этому вопросу разумно. Каждый продукт в своем чистом виде представляет собой уникальное сочетание макро- и микроэлементов. Важно лишь их правильное количество, способ приготовления и сочетаемость с другими продуктами. Например, рекомендуется ограничить потребление соли и сахара, избегать жарки во фритюре и не злоупотреблять высококалорийной пищей.

Эксперт объясняет, что ученые не ставят ограничений на продукты, так как считают важным обеспечить организм максимальным разнообразием пищи. При выборе продукта речь идет о наиболее здоровой альтернативе, поясняет эндокринолог-диетолог.

Вредными для здоровья становятся продукты из-за высокого содержания соли, трансжиров и сахара. Эксперт отмечает, что термин «суперфуд» стал модным, но специалисты не придают ему большого значения. Один из немногих продуктов, который можно назвать «суперфудом», по мнению специалиста, это женское грудное молоко.

Советуя составлять меню по принципу гарвардской тарелки, эксперт подчеркивает важность правильного подбора рациона. Этот метод поможет сбалансировать питание, учитывая индивидуальные особенности человека.

Выбор размера тарелки для приема пищи зависит от комплекции человека и может варьироваться от 21 до 25 см. При составлении рациона, четверть тарелки рекомендуется заполнить полезными углеводами, такими как цельнозерновые продукты (макароны из твердых сортов пшеницы, каши, крупы, цельнозерновой хлеб). Другая четверть должна содержать белки, например, кусочек рыбы, птицы или мяса, а также молочные продукты, например творог.

Эндокринологи и диетологи подчеркивают важность включения в рацион рыбы, богатой полезными жирами, которая способствует сохранению когнитивных функций. Если человек не употребляет мясо, можно добавить в рацион бобовые и грибы.

Другая половина тарелки должна быть заполнена овощами (кроме картофеля) и фруктами. Рекомендуется добавить ложку растительного масла, богатого полиненасыщенными жирными кислотами и витамином Е. Разнообразие видов масел важно, но их не следует подвергать нагреванию. К рациону по принципу гарвардской тарелки рекомендуется добавить стакан воды, а также употреблять чай или кофе без сахара.

Эксперты отмечают, что приготовление пищи минимальной термической обработкой приносит пользу для здоровья и красоты. Изысканные блюда также допустимы, но важно соблюдать баланс ингредиентов. Например, при умеренном потреблении соли (не более 5 г в день) изысканные блюда не нанесут вреда.

Хотя продукты типа красной или черной икры богаты белком и витаминами, содержание в них соли может быть вредным для здоровья. Соль играет важную роль как консервант, обеспечивая безопасность пищи. Поэтому только умеренное потребление деликатесов, таких как икра, рекомендуется.

Также следует соблюдать умеренность в потреблении соленой сельди, богатой жирными кислотами и минералами. Рекомендуется ограничивать употребление сельди до двух-трех кусочков и предварительно замачивать ее в воде.

Ранее ученый опроверг миф о вреде макарон для фигуры.