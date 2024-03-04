В Приморье впервые произошел огненный смерч

В Приморье, где продолжаются природные пожары, впервые зафиксировали огненный смерч — вихрь, состоящий из пламени и продуктов горения. О редком природном явлении заявила пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее в соцсетях появилось видео огненного торнадо, который, по словам свидетелей, они видели впервые. На кадрах вихрь, сначала светлый, а затем потемневший, поднимается на десятки метров и двигается в сторону очевидцев. Отмечается, что видео было снято в приморском поселке Провалово Хасанского округа.

По информации приморского министерства ГО и ЧС, с 1 по 2 марта на территории Хасанского округа было зарегистрировано 23 термоточки. В связи с этим краевой оперштаб увеличил силы и средства по локализации огня в три раза. Помимо краевых пожарных задействованы силы КГУ «Лесоохрана» и «Земля леопарда».

Накануне сообщалось, что пожарным удалось не допустить переход огня на жилые дома в Приморье, где два дня происходил крупный природный пожар рядом с двумя населенными пунктами.

Ранее природный пожар произошел в Астраханской области.