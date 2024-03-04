Мошенники придумали новую схему обмана россиян, связанную с налогами

Мошенниками был найден новый способ обмана россиян, связанный с уплатой налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Преступники от имени банков рассылают по e-mail предупреждения о том, что со счетов вскоре спишут новый налог. Якобы, если человек срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц вынужден будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей.

По имеющейся в письме ссылке открывается поддельный сайт банка, на котором для входа в личный кабинет нужно указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписать заявление об отмене налога. Аферисты, получив телефонный номер жертвы, вводят его на настоящем сайте банка и проникают в личный кабинет.

До этого сообщалось, что житель Санкт-Петербурга, переодевшись в контролера, собирал деньги с пассажиров городского транспорта.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.