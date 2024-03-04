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В России началась короткая рабочая неделя

Три выходных дня ждут россиян в связи с празднованием Восьмого марта

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Shutterstock/Dragon Images

Согласно производственному календарю, утвержденному постановлением правительства РФ, в России начинается короткая рабочая неделя с понедельника, 4 марта.

На этой неделе россияне отмечают Международный женский день в пятницу — 8 марта. Этот день будет нерабочим выходным.

Граждане страны, работающие по пятидневной неделе, смогут насладиться тремя днями отдыха подряд — 8, 9 и 10 марта.

Также рабочий день в четверг, 7 марта, будет сокращен на один час в связи с тем, что он является предпраздничным.

Суть праздника связана с борьбой женщин за равноправие в общественной жизни и улучшение условий их труда и жизни. Эти идеи прослеживались как в Древней Греции, так и в XVIII веке в Париже (например, Поход женщин на Версаль в 1789 году). В различных странах со временем революционные настроения этого дня постепенно утратили свою актуальность.

Каждый год ООН выбирает тему Международного женского дня — в текущем году она звучит как «Инвестируйте в женщин, ускоряйте прогресс».

Следующие длинные выходные ждут россиян в начале мая.

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