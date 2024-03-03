Россиян предупредили о магнитной буре и полярном сиянии

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что на Земле началась магнитная буря. Об этом сообщает «Российская газета».

«Хотя приход солнечного вещества ожидался, начало магнитной бури является неожиданным», — говорится в сообщении

По словам экспертов, явление вызвано приходом солнечного вещества, который состоялся 28-29 февраля.

До этого сообщалось, что огромное пятно AR3590 на Солнце оказалось направлено прямо на Землю. Эта активная область звезды недавно произвела сильнейший выброс за последние годы. Солнечное пятно AR3590 впервые появилось на обращенной к Земле стороне Солнца 18 февраля и быстро превратилось в темную область в несколько раз шире нашей планеты.

21 февраля AR3590 выпустила пару вспышек X-класса — самого мощного типа солнечных вспышек — с магнитудой X1,7 и X1,8. А 22 февраля то же самое солнечное пятно извергло массивную вспышку X6,3, самый мощный солнечный взрыв более чем за шесть лет.

Ранее ученые рассказали о последствиях трех мощных вспышек на Солнце для Земли.