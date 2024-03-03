Правительство Украины выделило десятки миллионов долларов на строительство оборонительных сооружений в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подконтрольный украинским властям администрации региона Иван Федоров.

«Кабмин выделил рекордные 1,3 миллиарда гривен (более 34 миллионов долларов) на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении», — написал он.

По словам чиновника, соответствующие работы ведутся круглосуточно. Как заявил Федоров, они «будут выполнены в кратчайшие сроки». Он не стал сообщать места, где возводятся укрепления.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области перешли «к тактике бандеровских формирований».

По его словам, украинские войска начали создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от 3 до 20 км от линии фронта боевого соприкосновения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах Киева построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны. Он также заявил, что Украина переходит в новую фазу вооруженного конфликта с Россией.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.