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Большинство опрошенных американцев считают чрезмерными действия Израиля в Газе

WSJ: 42% американцев считают чрезмерными действия Израиля в Газе

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Mel Evans/AP

Большинство жителей США считают, что Израиль далеко зашел в своей борьбе с палестинским движением ХАМАС. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Отмечается, что 42% опрошенных считают, что Израиль слишком далеко зашел в конфликте с ХАМАС. При этом 24% опрошенных поддерживают действия Израиля, 19% не считают, что еврейское государство зашло далеко, 15% отказались от ответа на вопрос.

До этого сообщалось, что представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман заявил, что позиция Израиля в отношении Российской Федерации станет более агрессивной. Вайтман считает, что заявление постпреда Израиля при ООН Гилада Эрдана о работе Иерусалима над предоставлением Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками было сделано не на ровном месте.

При этом министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что США ведут дело к тому, что палестинцы государства своего не получат, вместо этого США создадут «красивую картинку» без изменения статус-кво. По его мнению, Вашингтон взял на себя функции «подпольной переговорной работы».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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