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На Урале в одном из городов выявили 16 очагов кори

«E1»: в Екатеринбурге выявили 16 очагов кори

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OneSideProFoto/Shutterstock

В Екатеринбурге на 3 марта зафиксировали 16 очагов кори — опасного инфекционного заболевания. Об этом сообщает издание «E1.ru» со ссылкой на собственный источник в медицинской среде.

«Ситуация в городе печальная — сейчас шестнадцать очагов. В начале того года выдавали много вакцины, чтобы проводили подчищающую иммунизацию, врачи ездили по предприятиям», — рассказал собеседник издания.

По словам источника издания, в регионе вакцины от кори не так много, но в наличии она есть.

Областной Минздрав сообщал, что в 2024 году свердловчане получили 19 300 доз комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита.

Ранее в Петербурге из-за кори на удаленное обучение перевели одну из школ.

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