В Астраханской области спасли ребенка, провалившегося в ледяную реку

В Астраханской области росгвардейцы помогли ребенку выбрать из ледяной воды на реке Бахтемир. Об этом сообщили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Инцидент произошел 1 марта в селе Икряное. Правоохранители патрулировали набережную, когда услышали крики о помощи. На реке они увидели мальчика, который провалился в ледяную воду, и дедушку, пытавшегося спасти внука. Росгвардейцы вытащили обоих из воды, оказали им первую помощь и передали сотрудникам районной больницы.

Ранее в Ростовской области полицейские спасли провалившуюся под лед девочку.