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В Астраханской области спасли ребенка, провалившегося в ледяную реку

В Астраханской области спасли мальчика, провалившегося под лед

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Росгвардия. Южный округ/VK

В Астраханской области росгвардейцы помогли ребенку выбрать из ледяной воды на реке Бахтемир. Об этом сообщили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Инцидент произошел 1 марта в селе Икряное. Правоохранители патрулировали набережную, когда услышали крики о помощи. На реке они увидели мальчика, который провалился в ледяную воду, и дедушку, пытавшегося спасти внука. Росгвардейцы вытащили обоих из воды, оказали им первую помощь и передали сотрудникам районной больницы.

Ранее в Ростовской области полицейские спасли провалившуюся под лед девочку.

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