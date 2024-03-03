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Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

Синоптик Тишковец: на неделе после 4 марта в Подмосковье похолодает до -16°C

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Maxim Shemetov/Reuters

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на неделе 4–10 марта в Москву придет похолодание, несмотря на теплое начало месяца. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Тишковца, 4 марта температура в Москве опустится до -6...-8°C, а в Подмосковье местами столбик термометра опустится до -11...-16°C. Ожидается, что утром погода будет солнечной, а к вечеру небо затянется облаками, однако осадков не будет.

«Во вторник через регион пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой разрозненных снеговых облаков, и разворотом ветром на северные румбы, в результате чего начнется адвекция холода», — предупредил специалист.

До этого синоптик обнадежил москвичей в прогнозе на следующую неделю.

Он отметил, что ожидаются перепады температуры. Днем будет +2...+4 °С, ночью — -2...-6°С. К 7, 8 и 9 марта похолодает. Днем — 0...-4°С, ночью — -9...-12°С.

Ранее ученые предупредили об угрозе сверхмощных ураганов из-за изменений климата.

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