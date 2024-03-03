Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нижегородцы массово жалуются на странный запах в городе

NN.RU: жители Нижнего Новгорода жалуются на неприятный запах в городе

close
100%
Depositphotos

Жители Нижнего Новгорода жалуются, что в городе «невозможно пахнет аммиаком». Об этом сообщает портал NN.RU в Telegram-канале.

Журналисты сообщали, что в ночь на 3 марта о странном запахе сообщили жители Канавинского района, а позже с похожими жалобами обратились жители Сормова и Щербинок.

«В Щербинках пахло то ли газом, то ли паленым пластиком», — рассказала одна из местных жительниц.

Кроме этого, на запах дыма и гари пожаловались жители Сормовского и Автозаводского районов. Один горожанин предположил, что запах идет от некой горящей свалки.

По данным портала, после обращений Роспотребнадзор пообещал проверить воздух в зонах жилой застройки.

В феврале администрация и железнодорожники Красноярска поспорили, откуда в городе черный снег. До этого жители Красноярска пожаловались, что неподалеку от котельной снег стал черным из-за угольных выбросов.

Ранее ученые предупредили о выбросах канцерогенного газа из-за таяния Арктики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами