Нижегородцы массово жалуются на странный запах в городе

Жители Нижнего Новгорода жалуются, что в городе «невозможно пахнет аммиаком». Об этом сообщает портал NN.RU в Telegram-канале.

Журналисты сообщали, что в ночь на 3 марта о странном запахе сообщили жители Канавинского района, а позже с похожими жалобами обратились жители Сормова и Щербинок.

«В Щербинках пахло то ли газом, то ли паленым пластиком», — рассказала одна из местных жительниц.

Кроме этого, на запах дыма и гари пожаловались жители Сормовского и Автозаводского районов. Один горожанин предположил, что запах идет от некой горящей свалки.

По данным портала, после обращений Роспотребнадзор пообещал проверить воздух в зонах жилой застройки.

В феврале администрация и железнодорожники Красноярска поспорили, откуда в городе черный снег. До этого жители Красноярска пожаловались, что неподалеку от котельной снег стал черным из-за угольных выбросов.

Ранее ученые предупредили о выбросах канцерогенного газа из-за таяния Арктики.