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В Петербурге родители на сутки бросили трехлетнего ребенка одного в квартире

«Фонтанка»: в Петербурге родители бросили трехлетнего сына одного в квартире

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Shutterstock

В Кировском районе Петербурга задержаны супруги, которые бросили в запертой квартире трехлетнего сына. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в полицию обратилась 75-летняя жительница Петербурга, пенсионерка рассказала, что в течение суток ее трехлетний внук находится один в квартире на бульваре Новаторов.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь в помещение и спасли мальчика, он передан в социальные службы. На следующий день в этой же квартире полицейские встретили родителей ребенка, 45-летнюю женщину и 46-летнего мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело, известно, что семья состоит на учете в полиции как неблагополучная.

Ранее в Новосибирске ребенка, брошенного матерью в квартире на двое суток, изъяли из семьи.

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