В Петербурге родители на сутки бросили трехлетнего ребенка одного в квартире

В Кировском районе Петербурга задержаны супруги, которые бросили в запертой квартире трехлетнего сына. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в полицию обратилась 75-летняя жительница Петербурга, пенсионерка рассказала, что в течение суток ее трехлетний внук находится один в квартире на бульваре Новаторов.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь в помещение и спасли мальчика, он передан в социальные службы. На следующий день в этой же квартире полицейские встретили родителей ребенка, 45-летнюю женщину и 46-летнего мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело, известно, что семья состоит на учете в полиции как неблагополучная.

Ранее в Новосибирске ребенка, брошенного матерью в квартире на двое суток, изъяли из семьи.