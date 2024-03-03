В Приморье спасли месячного гималайского медвежонка

Жителям Приморского края подбросили детеныша гималайского медведя. Об этом сообщили в пресс-службе Центра реабилитации диких животных «Тигр».

Медвежонка привезли в центр работники охотнадзора — а к ним в свою очередь обратились жители Тернейского района.

«Большую часть суток он [медвежонок] спит, и просыпается для того, чтобы поесть. Зато когда проснется, все слышат требовательный и настойчивый писк», — рассказали зоологи о новом подопечном организации.

По словам сотрудников, детеныш требует еду семь раз в сутки.

Ранее трех медвежат-сирот, спасенных в России, выпустили в лес.