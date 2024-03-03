Украинский адвокат попытался оспорить решение суда с помощью ChatGPT

В украинском судопроизводстве произошел прецедент: впервые адвокат попытался с помощью ChatGPT оспорить решение суда по делу о взыскании задолженности. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Адвокат попросил кассационный хозяйственный суд разъяснить принятое решение и сослался на анализ ChatGPT, который пришел к выводу, что употребленное судьями понятие «добровольное обязательство» противоречит нормам материального права.

Суд рассмотрел обращение юриста и счел, что последний пренебрег авторитетом судебной власти, отметив также, что использование искусственного интеллекта в судебном процессе в данный момент не регулируется законодательством и не имеет научной базы.

При этом одна из судей высказала особое мнение, заявив, что использование ИИ вряд ли можно считать нарушением процессуального права.

До этого в РФ стартовал второй этап эксперимента по найму сотрудников на госслужбу с помощью ИИ. Его проводит правительство России. Отбор состоит из анализа резюме и личных собеседований кандидатов с чат-ботом.

Ранее ChatGPT превзошел человека в тестах на творческое мышление.