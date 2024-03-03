Москалькова оценила международную реакцию на обстрелы ВСУ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что почти ежедневно информирует правозащитные структуры ООН, Совета Европы (СЕ) и ОБСЕ о фактах обстрелов населения Вооруженными силами Украины (ВСУ). Ее слова приводит ТАСС.

«Почти что каждый день я направляю заявления и письма верховному комиссару ООН по правам человека, комиссару по правам человека Совета Европы, БДИПЧ ОБСЕ о конкретных фактах обстрелов мирного населения...» — сказала омбудсмен.

По ее словам, «реакция была, но очень слабая и очень односторонняя».

Москалькова отметила, что ей пришлось выйти из ряда европейских интеграционных площадок, потому что ей не дали на равных в них участвовать.

Также Москалькова рассказала, что омбудсмены России и Украины с ноября 2023 года совершили уже 12 посещений пленных военнослужащих двух стран. До этого уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что не получал списки военнослужащих страны, которые находились на борту рухнувшего в Белгородской области самолета Ил-76.

Ранее Россия попросила Украину помочь в возвращении 24 раненых в РФ.