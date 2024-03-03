В Киеве горит киностудия, расположенная в историческом районе столицы Украины — Шулявка. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Подробностей не приводится. Информация о пострадавших не поступала.

7 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар произошел в одном из зданий в Голосеевском районе украинской столицы. Он пояснил, что пожар случился после взрывов в городе.

Утром 7 февраля в Киеве и Киевской области Украины произошла серия взрывов.

Ранее пожар случился в киевском гидропарке. Возгорание произошло в столичном гидропарке, расположенном на Венецианском и Долобецком островах между Русановским проливом и Днепром.

До этого Кличко сообщил, что после серии взрывов в Дарницком районе Киева случился пожар. В свою очередь, Киевская городская военная администрация заявила, что в указанной части населенного пункта были повреждены несколько нежилых зданий.

Ранее на съемках сериала «Плевако» устроили настоящий пожар, который пришлось тушить пожарным.