Россиянин вырезал из снега табун из 12 лошадей

В Якутии мастер из села Майя Мегино-Кангаласского района Архип Скрябин вырезал из снега гигантские скульптуры лошадей. Об этом сообщает РИА Новости.

Длина снежной композиции составляет около 55 метров, высота — 3,5 метра. По словам зрителей, скульптура получилась реалистичной.

«Давно мечтал сделать снежный табун в родном селе. У нас открыли новый парк, и вот представился случай. Сделал бесплатно — в подарок жителям. В общей сложности создал композицию за 4 дня», — рассказал автор.

Мужчина поделился, что скульптурами из льда и снега он в качестве хобби занимается уже более 20 лет. Это увлечение приносит не только радость, но и дополнительный доход в случае победы композиций на конкурсах.

Ранее россиянка попросила убрать из центра Белгорода скульптуры, «оскорбляющие» жителей.