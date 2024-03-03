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Синоптик обнадежил москвичей в прогнозе на следующую неделю

Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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Depositphotos

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе. Его слова приводит RT.

Специалист отметил, что Москва продолжает находиться в области теплого антициклона с одной стороны, с другой стороны — область высокого давления.

«Сочетание такого дает нам мартовскую погоду, которая соответствует середине марта. До 4-го числа», — рассказал синоптик.

Он отметил, что ожидаются перепады температуры. Днем будет +2...+4 °С, ночью — -2...-6°С. К 7, 8 и 9 марта похолодает. Днем — 0...-4°С, ночью — -9...-12°С.

До этого Гидрометцентр РФ сообщал, что в воскресенье, 3 марта, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без мокрого снега. В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться: от 0 до плюс 5 градусов.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на воскресенье в Подмосковье пришли январские морозы.

Ранее синоптик Шувалов рассказал, что 8 марта россияне встретят с морозами.

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