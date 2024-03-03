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В Кроноцком заповеднике на Камчатке сошла лавина

МЧС: снежная лавина сошла в Кроноцком заповеднике на Камчатке

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Denis Balibouse/Reuters

Снежная масса сошла в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По предварительной информации, мужчина, который попал под лавину, пропал без вести.

В сообщении подчеркивается, что самопроизвольный сход лавин может произойти в любой момент, а причиной трагедии может также стать антропогенное воздействие, например передвижение на снегоходе или спуск на лыжах или сноуборде по склонам сопок и вулканов.

«Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения горных склонов в ближайшие дни. Объясните своим детям об опасности игр вблизи сопок», — заявили в ГУ МЧС.

До этого в Казахстане трассу перекрыли из-за сошедшей на нее лавины. Инцидент произошел на дороге «Усть-Каменогорск — Рахмановские ключи» утром. Объем лавины составил 7600 кубометров снега.

Сообщалось также, что два человека пострадали при сходе лавины на французском горнолыжном курорте.

Ранее в России научились предсказывать сход лавин на железнодорожные пути.

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