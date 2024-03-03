В Белоруссии впервые возбудили уголовное дело за отрицание геноцида

МВД Белоруссии впервые завело уголовное дело об отрицании геноцида белорусского народа. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Министерств внутренних дел Белоруссии при силовой поддержке бойцов СОБРа внутренних войск МВД республики задержали 54-летнего жителя Минска.

По данным ведомства, в 2020 году мужчина создал и администрировал группу в социальной сети, где публиковал деструктивные материалы протестной тематики, направленные на смену конституционного строя страны. Кроме того, в своих постах он «отрицал» геноцид белорусского народа со стороны немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, «реабилитируя» их и приписывая гражданам Советского Союза «преступления, совершенные оккупантами». Подобными публикациями минчанин «пытался очернить память жертв нацизма и героев, сражавшихся с врагом».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям об отрицании геноцида белорусского народа, а также об организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок, об оскорблении президента и реабилитации нацизма.

До этого президент России Владимир Путин заявил об усилиях РФ по искоренению нацизма.

Ранее Лукашенко заявил, что нацизм вновь подобрался к границам Белоруссии.