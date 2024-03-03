Банда подростков держит в страхе жителей микрорайона в Перми

В Перми группа несовершеннолетних держит в страхе жилой район, подростки избивают сверстников. Об этом сообщается в Telegram- канале «Большая Пермь».

О банде агрессивных подростков рассказала в социальных сетях жительница пермского микрорайон Новые Ляды, по словам женщины хулиганы избили ее сына до сотрясения мозга.

Мать пострадавшего обратилась с заявлением полицию. Как отметили местные жители, злоумышленники уже не в первый раз без причины нападают на детей младшего возраста и тех, кто слабее.

Ранее жители Красноярска жалуются на детскую банду, которая терроризирует своих сверстников.