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Банда подростков держит в страхе жителей микрорайона в Перми

В Перми банда подростков избивает сверстников

В Перми группа несовершеннолетних держит в страхе жилой район, подростки избивают сверстников. Об этом сообщается в Telegram- канале «Большая Пермь».

О банде агрессивных подростков рассказала в социальных сетях жительница пермского микрорайон Новые Ляды, по словам женщины хулиганы избили ее сына до сотрясения мозга.

Мать пострадавшего обратилась с заявлением полицию. Как отметили местные жители, злоумышленники уже не в первый раз без причины нападают на детей младшего возраста и тех, кто слабее.

Ранее жители Красноярска жалуются на детскую банду, которая терроризирует своих сверстников.

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