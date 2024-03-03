В ХАМАС сделали прогноз по срокам достижения перемирия

Представитель движения ХАМАС сообщил агентству AFP, что достижение соглашения о перемирии возможно в течение двух суток при условии, что Израиль согласится на требования. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что если Израиль согласится на требования, включающие возвращение перемещенных лиц на север сектора Газа и увеличение объемов гуманитарной помощи, то это может привести к заключению соглашения о перемирии в течение следующих 24-48 часов.

До этого стало известно, что представители палестинского движения ХАМАС и официальные лица Израиля договорились о предполагаемом перемирии в конфликте в секторе Газа, а также об обмене израильских заложников на палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах.

2 марта замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что палестинское радикальное движение настаивает на том, чтобы Россия играла главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.