Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС сделали прогноз по срокам достижения перемирия

AFP: ХАМАС допускает достижение перемирия в течение двух суток

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters

Представитель движения ХАМАС сообщил агентству AFP, что достижение соглашения о перемирии возможно в течение двух суток при условии, что Израиль согласится на требования. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что если Израиль согласится на требования, включающие возвращение перемещенных лиц на север сектора Газа и увеличение объемов гуманитарной помощи, то это может привести к заключению соглашения о перемирии в течение следующих 24-48 часов.

До этого стало известно, что представители палестинского движения ХАМАС и официальные лица Израиля договорились о предполагаемом перемирии в конфликте в секторе Газа, а также об обмене израильских заложников на палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах.

2 марта замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что палестинское радикальное движение настаивает на том, чтобы Россия играла главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами